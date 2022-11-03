"Тебе и твоей шобле скоро "звезда": Ефросинина ответила маразматику Соловьеву

Маша Ефросинина / скриншот

Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко ответила российскому пропагандисту Соловьеву, который выдал о ней очередную гнусную порцию вранья.

Нечто Соловьев, который по какой-то случайности считается мужчиной, 2 ноября "выкатил" пост, где оклеветал Машу Ефросинину и ее семью.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал недочеловек Соловьев.

Оно также написало, что муж Ефросининой - Тимур Хромаев является долларовым миллионером и "сколотил" свое состояние на наркотиках.

"Интересно, думала ли Маша о судьбе украинского народа, являясь супругой сбежавшего в феврале за границу украинского чиновника Тимура Хромаева, который стал долларовым миллионером благодаря легализации доходов от торговли наркотиками и оружием, а также от игорного бизнеса? Ремеслу делать деньги на крови Тимур Хромаев научился у своего отца Заурбека Хромаева, близкого друга криминального авторитета Аслана Усояна, известного под прозвищем "Дед Хасан", - бредит будущий заключенный Соловьев.

Маша Ефросинина не прошла мимо и хлестко ответила кремлевскому ручному псу.

"Король пропагандистских го..но помоек салавьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. Поэтому для этого господина, который распространяет ложь как дышит, есть немного уточнений: хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу правильного произношения: "в Украине". Также вопрос: почему это мы приперли сюда Магадан, но решили не отмечать, что я коренная крымчанка? Потому что Крым наш? И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевые клеветы на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро звезда [неценз.]", - написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина ответила своим недоброжелателям, которые осудили ее внешность, а именно худобу.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, когда она похудела на 17 кг, родив Нану (дочь Ефросининой - авт.), то прочитала в газете предположение журналистки, что "ни фига Ефросинина не рожала, она делала липосакцию, пока ребенка ей вынашивала суррогатная мать".

"С тех пор прошло уже 18 лет. Газет уже почти не существует.. А вот желание людей обслюнявить чью-то потерю или набор веса остается неизменным", - говорит она.

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