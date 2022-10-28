Ефросинина ответила на хейт своей внешности

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны ведет активную волонтерскую и информационную деятельность, ответила своим недоброжелателям, которые осудили ее внешность, а именно худобу.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, когда она похудела на 17 кг, родив Нану (дочь Ефросининой - авт.), то прочитала в газете предположение журналистки, что "ни фига Ефросинина не рожала, она делала липосакцию, пока ребенка ей вынашивала суррогатная мать".

"С тех пор прошло уже 18 лет. Газет уже почти не существует.. А вот желание людей обслюнявить чью-то потерю или набор веса остается неизменным", - говорит она.

По ее словам, ее подписчикам стоит обратить внимание на самих себя. "Искренне не благодарю за все диагнозы, которые вы мне поставили! Для этого у меня есть врачи! А вы пойдите посмотрите на себя в зеркало и загляните в свой холодильник – это и есть вы. А это и есть единственное, о ком надо сильно заботиться", - заявила она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина жестко отреагировала на слова российской пропагандистки Ксении Собчак, которая обвинила украинцев в "нацизме". Россиянке не понравился протест украинцев по поводу участия российской модели в рекламе популярного бренда и она назвала это нацизмом.

Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на это, назвав вещи своими именами, и это не понравилось Ксении Собчак. Журналистка публично обвинила телеведущую во лжи.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что написала Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Собчак решила обнародовать переписку и упрекнуть Ефросинину.

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