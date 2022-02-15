Maruv станет мамой: певица обнародовала первые "беременные" фото

На фотографиях она позирует с большим животом и в латексе.
Певица Maruv впервые публично заявила о своей беременности, подтвердив слухи, которые ходят в последнее время.
О том, что они с мужем готовятся стать родителями, певица сообщила на своей странице в Instagram.
"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком!" – отметила звезда.
На свежих фото, которые обнародовала Maruv, хорошо виден большой живот. Причем певица не изменила своему стилю и надела на фотосессию короткое латексное платье, которое полностью облегает тело. Также она выбрала для фото высокие сапоги и яркий макияж.
Слухи о беременности Maruv "гуляли" несколько недель
Ранее Maruv объявила поклонникам о временном прекращении творческой деятельности. Певица объяснила это тем, что устала, хочет остановиться и немного отдохнуть.
Позже в СМИ начала появляться информация о том, что Maruv может быть беременна – об этом сообщил инсайдер, который отметил, что видел певицу с кругленьким животом. Однако тогда сама звезда не прокомментировала эту информацию.
После появления слухов о беременности Maruv выкладывала откровенные фотографии в Instagram, однако так, чтобы не было видно живота.
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