Maruv заподозрили в беременности

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv(настоящее имя Анна Корсун) беременна. Об этом пишет издание Clutch со ссылкой на инсайдера.

Инсайдер говорит, что Maruv уже на последних сроках беременности, так как видел ее с округлившимся животом. Но вся семья хранит новость о грядущем пополнении в семье в тайне.

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