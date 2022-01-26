Maruv заподозрили в беременности

Сама певица пока не прокомментировала эти слухи.
Украинская певица Maruv(настоящее имя Анна Корсун) беременна. Об этом пишет издание Clutch со ссылкой на инсайдера.
Инсайдер говорит, что Maruv уже на последних сроках беременности, так как видел ее с округлившимся животом. Но вся семья хранит новость о грядущем пополнении в семье в тайне.
Читайте такжеОля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платьеНапомним, ранее певица показала поклонникам новый клип, в котором инсценировала половой акт с мужем и своим PR-менеджером Александром Корсуном.
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Автор: Ульяна Виноградова