Не огонь, а кипяток: Maruv после слухов о беременности потрусила пышным ягодицами в одних колготках

Maruv в прозрачном наряди потрусила ягодицами на камеру / instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv после объявления об уходе со сцены и сплетнях о ее интересном положении вновь ворвалась в медиапространство, и готова сражать фанатов наповал.

Начать артистка решила в своем фирменном стиле - на странице Анны Корсун в Instagram в сторис появилось несколько коротких роликов, в которых она показала подготовку к новой горячей фотосессии.

Певица в манящих позах соблазнительно крутила ягодицами перед зеркалом, снимая это на видео.

От привычного латекса Марув отказалась в пользу воздушного полупрозрачного комбинезона, похожего на колготки, в рюшах и оборках, в которых "булочки" певицы выглядели особенно аппетитно.

К слову, снималась певица со спины и принимала такие позы, чтобы не было видно живота. Корсун так и не прокомментировала слухи о своей беременности, поэтому вполне возможно, что и смягчение образа и необычный ракурс - признаки скорого пополнения в семье певицы.

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Марув засветила "булочки" в черном прозрачном костюме / instagram.com/maruvofficial

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Ранее певица Надя Дорофеева рассказала о серьезном испытании и исполнила соблазнительный танец.

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