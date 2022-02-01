Не огонь, а кипяток: Maruv после слухов о беременности потрусила пышным ягодицами в одних колготках

Певица показала новый образ в соблазнительных позах.
Певица Maruv после объявления об уходе со сцены и сплетнях о ее интересном положении вновь ворвалась в медиапространство, и готова сражать фанатов наповал.
Начать артистка решила в своем фирменном стиле - на странице Анны Корсун в Instagram в сторис появилось несколько коротких роликов, в которых она показала подготовку к новой горячей фотосессии.
Певица в манящих позах соблазнительно крутила ягодицами перед зеркалом, снимая это на видео.
От привычного латекса Марув отказалась в пользу воздушного полупрозрачного комбинезона, похожего на колготки, в рюшах и оборках, в которых "булочки" певицы выглядели особенно аппетитно.
К слову, снималась певица со спины и принимала такие позы, чтобы не было видно живота. Корсун так и не прокомментировала слухи о своей беременности, поэтому вполне возможно, что и смягчение образа и необычный ракурс - признаки скорого пополнения в семье певицы.
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Ранее певица Надя Дорофеева рассказала о серьезном испытании и исполнила соблазнительный танец.
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