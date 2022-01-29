Надя Дорофеева показала "стриптиз" и рассказала о новой "аскезе"

Надя Дорофеева станцевала в бюстгальтере и показала видео / Instagram

Известная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась перед поклонниками откровенными кадрами и рассказала, что решила прибегнуть к диджитал детоксу, то есть поставить себе ограничение на пользование соцсетью.

"Есть такая возможность в айфоне. И тут я такая – Ооо, и вспомнила не самое свежее выражение - диджитал детокс. Ок, думаю, пора попробовать", – написала звезда на своей страничке в Instagram.

Правда, как выяснилось, соблюдать собственные ограничения у певицы не очень получилось. Она установила лимит на два часа в сутки. Но уже в первый день она трижды продлевала его на 15 минут, а потом и вовсе отменила ограничение.

На второй день диджитал детокса Дорофеева также продлила лимит на 15 минут, но только один раз. Затем в течение еще двух дней "мрачно отменяла лимиты". Артистка добавила, что эксперимент продолжается.

Надя Дорофеева / скриншот

Дорофеева также опубликовала зажигательный видеоролик. Певица появилась в кадре в белых широких спортивных штанах, атласном бюстгальтере и удлиненном пиджаке.

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Дорофеева танцевала, снимая верх своей одежды.

Как сообщал Главред, ранее Надя Дорофеева станцевала в кружевных трусиках.

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