Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджа

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram объявила о том, что скоро начнет набирать команду на проекте Голос країни.

Дорофеева сделала смелый эксперимент над своими волосами.

Артистка решила сделать челку и перекрасила волосы в темный цвет.

Для фотографии певица выбрала широкие рваные нюдовые штаны, белую футболку и клетчатый шарф.

Фанаты не оставили без внимания смелый эксперимент певицы.

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"Как круто с челкой", "Как тебе идет челка, "аниме додо" как ты сказала на голосе", пишут поклонники.

Отметим, Надя Дорофеева стала новым тренером Голоса країни.

Наставник рассказала, может ли Потап стать главным конкурентом для нее.

"Я думаю, это – непредсказуемый момент, потому что в такой роли мы с ним еще не были. Мы всегда были друзьями и партнерами, а здесь придется быть оппонентами. Например, с Монатиком мы тоже друзья и соседи, а на "Голосі країни" старались все разграничивать. У меня есть опыт тренерства, потому я уже в курсе, как все происходит. Свои секреты я не расскажу, ведь это интервью будет смотреть Оля Полякова. Нужно показывать душу. Я хочу, чтобы в моей команде были смелые участники, готовые к испытаниям", - отметила она.

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Ранее писали, как Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини.

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