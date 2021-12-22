УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджа

22 декабря 2021, 19:36

Фанаты не оставили без внимания смелый эксперимент певицы.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram объявила о том, что скоро начнет набирать команду на проекте Голос країни.

Дорофеева сделала смелый эксперимент над своими волосами.

Артистка решила сделать челку и перекрасила волосы в темный цвет.

Для фотографии певица выбрала широкие рваные нюдовые штаны, белую футболку и клетчатый шарф.

Фанаты не оставили без внимания смелый эксперимент певицы.

Реклама

"Как круто с челкой", "Как тебе идет челка, "аниме додо" как ты сказала на голосе", пишут поклонники.

Отметим, Надя Дорофеева стала новым тренером Голоса країни.

Наставник рассказала, может ли Потап стать главным конкурентом для нее.

"Я думаю, это – непредсказуемый момент, потому что в такой роли мы с ним еще не были. Мы всегда были друзьями и партнерами, а здесь придется быть оппонентами. Например, с Монатиком мы тоже друзья и соседи, а на "Голосі країни" старались все разграничивать. У меня есть опыт тренерства, потому я уже в курсе, как все происходит. Свои секреты я не расскажу, ведь это интервью будет смотреть Оля Полякова. Нужно показывать душу. Я хочу, чтобы в моей команде были смелые участники, готовые к испытаниям", - отметила она.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала ужасные гематомы на руках и рассказала об экстренной госпитализации

Ранее писали, как Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини.

Читайте также:

viber
Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджа». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыКак заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январеБольшая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемЛунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисЛюбовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризис Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
20:06

Украина договорилась о поставках газа из Венгрии в обход России

19:58

Ультиматум Путина НАТО и угроза ядерного удара: в Раде назвали причину атаки РоссииВидео

19:47

Две области требуют переименования России

19:36

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаВидео

19:01

Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуациюВидео

Реклама
19:00

Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

18:57

Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

18:51

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудниковВидео

18:40

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:26

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозгаВидео

18:20

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

18:07

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

17:58

Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

17:56

Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали срокиВидео

17:32

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

17:31

Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалетеВидео

17:02

Имплементация REMIT в полной версии является рискованным шагом – эксперты

16:58

РФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления МосквыВидео

16:33

Цены взлетят до небес: в Украине подорожает топливоВидео

16:25

Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадВидео

Реклама
15:49

Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы

15:41

В Запорожской области мужчина зарезал человека и возил тело на велосипеде по городуВидео

15:37

"Угрожал зарезать бензокосой и бил детей": 16-летняя девушка избила отчима подруги, он умер

15:33

Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

15:31

"Слуга народа" обматерил патрульных из-за остановки его авто: появилось видео скандальных разборокВидео

15:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

15:00

"Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг

14:37

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

14:18

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

14:04

Прямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по ДонбассуВидео

13:52

"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарстваВидео

13:50

Глава "Центра защиты инвалидов" покинул Украину, опасаясь за свою жизнь

13:21

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

13:17

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

13:00

Гороскоп на завтра 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

12:54

Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для ТельцовВидео

12:48

Сделка США и России по безопасности в Европе: Лавров назвал сроки начала переговоровВидео

12:20

Бросили на головы бетонную плиту: в Днепре компания молодых людей жестоко убила двух бездомных

12:14

В Киеве по программе Зеленского круглосуточно и без выходных достраивают Дарницкий мост

12:04

Конституционный суд признал законным запрет в Украине сериалов и фильмов из РФ

Реклама
12:01

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

12:00

Скандал в инфекционке Николаева: главврача Федорову, которая просила кислород и деньги, уволили

11:22

Самая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии Ротару

11:21

НАТО привело в повышенную боеспособность Силы быстрого реагирования на фоне российской угрозы – СМИВидео

10:55

Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроВидео

10:27

Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

10:10

В переполненном детьми отеле под Винницей произошел пожар, погибла 19-летняя девушкаФотоВидео

09:55

"Кожа стала толще": Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский за время президентстваВидео

09:40

Хотела губы-"вареники": в Днепре школьница вколола масло и едва не осталась без части лицаВидео

09:25

Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешьмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять