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Так горяча, что на ней можно чайник подогревать: Надя Дорофеева станцевала в кружевных трусиках

27 января 2022, 03:27
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Певица похвасталась стройным телом и полностью отдалась музыке.

Надя Дорофеева крупным планом показала грудь в нижнем белье / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева недавно вернулась с отдыха, и с новыми силами принялась восторгать многочисленную армию своих поклонников.

На днях артистка сделала новое тату - над внутренней стороной колена Додо теперь красуется надпись "raznotsvetnaya" (разноцветная - прим. редактора). Певица отметила, что новый рисунок на теле - всегда важное событие для нее, и даже это маленькое украшение "напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть".

Кроме того так будет называться новый трек Нади Дорофеевой.

Первые строки песни она уже опубликовала на своей странице в Instagram, предложив подписчикам угадать слова: "И никто не виноват, что теряли мы контроль, Все равно, что говорят raznotsvetnaya…Продолжишь?".

Очевидно, новый хит Дорофеевой одновременно будет и энергичным, и чувственным. Чтобы лучше его охарактеризовать, певица показала серию кадров, на которых она танцует в кружевных белых трусиках и мягкой плюшевой кофте цвета слоновой кости.

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Поклонники с азартом принялись угадывать, какие же дальше будут слова у песни. Но не забыли при этом и высоко оценить чувственные фотографии своего кумира:

"Эстетика ❤️"

"Уоуоуоу зачем так горячо! и фоткой и словами!"

"Вау, фото просто огонь!❤️"

"Нельзя быть такой красивой!"

"Надей можно чайник подогревать".

"До чего же Надя хороша ❤️"

"Вот она, идеальная фигура".

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Ранее бывшая возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала фигуру в красных стрингах и топлес.

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