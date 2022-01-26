Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлес

Тело певицы, как отдельный вид ее искусства, нашло новый необычный облик.
Канадская певица и художница Граймс (Клэр Си Буше), ранее состоявшая в отношениях с предпринимателем Илоном Маском, редко эпатирует публику. Вся ее жизнь, особенности стиля и музыки, и есть эпатаж в чистом виде.
Внешность и творчество девушки сложно поддаются классификации, в ней причудливо объединяются этнические, даже сказочные мотивы, с фантазиями на тему передовых технологий.
Граймс готовит новый сингл под названием Shinigami Eyes (Глаза Шинигами). В честь его выхода она на своей странице в Instagram опубликовала промо-фото, на котором предстала практически обнаженной.
На снимке Буше стоит вполоборота в одних лишь красных трусиках. Спина и тело певицы покрыты следами, вроде тех, что остаются на человеке после удара молнией.
Грудь Граймс прикрыла волосами, заплетенными во множество косичек.
Глаза Буше светятся демоническим огнем, что можно принять за отсылку к названию сингла. Шинигами, чьим глазам посвящен новый сингл канадской певицы, это мифический персонаж в японской культуре, представляющий собой персонифицированную смерть в том или ином виде.
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