Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлес

Граймс обнажилась для нового сингла / gettyimages.com

Канадская певица и художница Граймс (Клэр Си Буше), ранее состоявшая в отношениях с предпринимателем Илоном Маском, редко эпатирует публику. Вся ее жизнь, особенности стиля и музыки, и есть эпатаж в чистом виде.

Внешность и творчество девушки сложно поддаются классификации, в ней причудливо объединяются этнические, даже сказочные мотивы, с фантазиями на тему передовых технологий.

Граймс готовит новый сингл под названием Shinigami Eyes (Глаза Шинигами). В честь его выхода она на своей странице в Instagram опубликовала промо-фото, на котором предстала практически обнаженной.

На снимке Буше стоит вполоборота в одних лишь красных трусиках. Спина и тело певицы покрыты следами, вроде тех, что остаются на человеке после удара молнией.

Грудь Граймс прикрыла волосами, заплетенными во множество косичек.

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33-летняя Граймс снялась топлес / instagram.com/grimes

Глаза Буше светятся демоническим огнем, что можно принять за отсылку к названию сингла. Шинигами, чьим глазам посвящен новый сингл канадской певицы, это мифический персонаж в японской культуре, представляющий собой персонифицированную смерть в том или ином виде.

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