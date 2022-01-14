Надя Дорофеева в полупрозрачном платье показала в каких нарядах ходит на свидания к мужу

Певица осталась верной своему стилю, при этом оставаясь невероятно соблазнительной.
Певица Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхают в Тулуме, Мексика. Несмотря на то, что пара и так проводит практически круглые сутки вдвоем, в их паре еще осталось место для романтики.
Так артистка поделилась нарядом, в котором пошла на свидание к своему мужу.
В жарком климате - жаркие образы. Для романтической встречи с возлюбленным Дорофеева выбрала белое льняное платье с открытыми плечами, буфами на рукавах и кружевами. Образ она дополнила черными кедами и бейсболкой, надетой задом наперед.
Из-за легкой, полупрозрачной текстуры ткани создается впечатление, что певица отправилась на свидание с мужем без нижнего белья.
Впрочем лаконичный наряд, объединивший в себе женственную утонченность и мальчишеский задор, идеально подходит для отдыха в жарких странах. И не менее уместен на романтическом свидании с возлюбленным.
Многочисленная армия поклонников Дорофеевой не смогла пройти мимо такого милого образа певицы, и одарила своего кумира комплиментами:
"Очень люблю Надю за её красоту❤️"
"Такая эстетика!"
"Какая же красивая Надя ❤️❤️❤️"
"Додо на стиле ❤️"
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