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Надя Дорофеева в полупрозрачном платье показала в каких нарядах ходит на свидания к мужу

14 января 2022, 12:45
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Певица осталась верной своему стилю, при этом оставаясь невероятно соблазнительной.

В чем Дорофеева ходит на свидания к Дантесу? / instagram.com/vladimirdantes

Певица Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхают в Тулуме, Мексика. Несмотря на то, что пара и так проводит практически круглые сутки вдвоем, в их паре еще осталось место для романтики.

Так артистка поделилась нарядом, в котором пошла на свидание к своему мужу.

В жарком климате - жаркие образы. Для романтической встречи с возлюбленным Дорофеева выбрала белое льняное платье с открытыми плечами, буфами на рукавах и кружевами. Образ она дополнила черными кедами и бейсболкой, надетой задом наперед.

Из-за легкой, полупрозрачной текстуры ткани создается впечатление, что певица отправилась на свидание с мужем без нижнего белья.

Впрочем лаконичный наряд, объединивший в себе женственную утонченность и мальчишеский задор, идеально подходит для отдыха в жарких странах. И не менее уместен на романтическом свидании с возлюбленным.

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Надя Дорофеева в полупрозрачном платье / instagram.com/nadyadorofeeva

Многочисленная армия поклонников Дорофеевой не смогла пройти мимо такого милого образа певицы, и одарила своего кумира комплиментами:

"Очень люблю Надю за её красоту❤️"

"Такая эстетика!"

"Какая же красивая Надя ❤️❤️❤️"

"Додо на стиле ❤️"

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Ранее протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике.

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