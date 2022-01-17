Maruv уходит со сцены - раскрыта причина

Певица рассказала, что побудило ее оставить свой творческий путь.
Певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, объявила поклонникам о временном прекращении творческой деятельности.
За свою практически десятилетнюю карьеру артистки Марув достигла немалых высот - она популярна, узнаваема, является обладательницей многих престижных премий и наград.
Не удивительно, что ей захотелось остановиться и немного отдышаться.
Уход Марув со сцены будет временным - на 8 марта запланирована презентация ее нового альбома. Сейчас же она просто не чувствует в себе силы на создание новой музыки. Возможно отдых поможет ей восстановить силы.
Сама певица свой перерыв в работе объясняет так: "Потому что я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома".
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