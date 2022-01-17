Maruv уходит со сцены - раскрыта причина

Марув временно прекращает творческую деятельность / instagram.com/maruvofficial

Певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, объявила поклонникам о временном прекращении творческой деятельности.

За свою практически десятилетнюю карьеру артистки Марув достигла немалых высот - она популярна, узнаваема, является обладательницей многих престижных премий и наград.

Не удивительно, что ей захотелось остановиться и немного отдышаться.

Уход Марув со сцены будет временным - на 8 марта запланирована презентация ее нового альбома. Сейчас же она просто не чувствует в себе силы на создание новой музыки. Возможно отдых поможет ей восстановить силы.

Сама певица свой перерыв в работе объясняет так: "Потому что я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома".

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Марув объяснила свой уход со сцены / instagram.com/maruvofficial

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