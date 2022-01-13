Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру

Сложно представить певицу без "фирменных" шипов и латекса.
Певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) показала, как готовится к выступлению.
В коротком видеоролике артистка продемонстрировала свой новый концертный образ. Похоже, Марув решила изменить любимому черному цвету, латексу и шипам.
На их смену пришли кружева и рюши, бусинки и стразы - все в белом цвете.
Однако не изменила Корсун общую концепцию нарядов - гротеск, эпатаж и преувеличенная сексуальность.
На видео Марув предстала в одном лишь кружевном корсете, расшитом камнями и нитками бус, белых чулках и перчатках. На голове у певицы - парик с пепельными волосами и маска с маленькими рожками. Новый образ получился одновременно и кукольным, и вызывающим.
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