Мокрая и сочная Maruv обнажила свой "орех" в бассейне на камеру

В певице смешались грация с сексуальным магнетизмом.
Певица Maruv после сообщения о временном уходе со сцены отправилась отдыхать в Дубай.
Эпатажные наряды и зажигательные представления остались для Анны Корсун позади, но артистка продолжает радовать фанатов горячим контентом.
На своей страничке в Instagram Марув показала видео купания в бассейне. Выныривая на бортик артистка игриво оттопырила сочные ягодицы, глядя через плечо в камеру.
На Корсун черный купальник - бюстгальтер и плавки с завышенной талией. Волосы она завязала в пучок. Простота и лаконичность образа только добавляют Марув сексуальности.
Фотографию певица подписала: "Ловите кусочек Дубайского вайба", однако в комментариях фанаты певицы отметили, что на видео есть нечто более привлекательное, чем созерцание дубайских пейзажей, подразумевая безупречную красоту тела Корсун.
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Ранее 20-летняя Анна Тринчер похвасталась новой силиконовой грудью после пластики.
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