Мокрая и сочная Maruv обнажила свой "орех" в бассейне на камеру

Марув показала фигуру в купальнике / instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv после сообщения о временном уходе со сцены отправилась отдыхать в Дубай.

Эпатажные наряды и зажигательные представления остались для Анны Корсун позади, но артистка продолжает радовать фанатов горячим контентом.

На своей страничке в Instagram Марув показала видео купания в бассейне. Выныривая на бортик артистка игриво оттопырила сочные ягодицы, глядя через плечо в камеру.

На Корсун черный купальник - бюстгальтер и плавки с завышенной талией. Волосы она завязала в пучок. Простота и лаконичность образа только добавляют Марув сексуальности.

Фотографию певица подписала: "Ловите кусочек Дубайского вайба", однако в комментариях фанаты певицы отметили, что на видео есть нечто более привлекательное, чем созерцание дубайских пейзажей, подразумевая безупречную красоту тела Корсун.

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Марув показала мокрые ягодицы в бассейне / instagram.com/maruvofficial

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