Маричка Падалко раскрыла новую должность мужа-военного

Егор Соболев несет службу с начала полномасштабной войны.

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Маричка Падалко рассказала, чем занимается Егор Соболев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Муж ведущей 1+1 Украина Марички Падалко, журналист, политик и общественный деятель Егор Соболев, еще в 2021 году прошел военную подготовку, и в первые дни полномасштабной войны пошел защищать Украину от оккупанта. В июле 2023 года Соболев получил офицерское звание.

Недавно Падалко сообщила, что ее супруг имеет новое продвижения по службе, в связи с чем у них появилась возможность видеться чаще. Ведущая также раскрыла специфику новой работы мужа-военного.

Так в эфире Сніданку з 1+1 Маричка Падалко не без гордости рассказала, что Егора Соболева назначили заместителем руководителя. Он по-прежнему случит в роте, которая работает с БПЛА, но теперь также принимает участие в планировании операций.

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"Он стал заместителем командира всего этого отряда спецназначения, где он ранее возглавлял роту БПЛА. А это означает частые командировки в Киев для планирования операции, а это означает, что мы чаще видимся. Сейчас тяжело всем, потому что никто не видит, когда и как, скажем так", - рассказала Падалко.

Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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