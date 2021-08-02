Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица Mamarika, которая с вечера 1 августа легла в роддом сообщила, что вечером 2 августа родила мальчика.

Она опубликовала сториз, когда начались роды, а когда пара уде стала родителями, они поделились одинаковыми постами в Instagram.

"Теперь мы официально самые счастливые", - написала певица.

Ее буквально засыпали поздравлениями с пополнением в семье. Сергей Середа был с ней во время родов.

Он опубликовал точно такое же фото и написал: "Спасибо за сына!".

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Он сообщил, что роды начались около 10 утра 2 августа - тогда Сергей и Mamarika опубликовали фото в сториз.

Теперь они добавили милый кадр, в котором показали одинаковые посты в Instagram.

Их друзья и коллеги из шоу бизнеса активно поздравляют пару, и написали уже много тысяч пожеланий для мамы, папы и малыша.