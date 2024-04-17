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MamaRika пожаловалась на мужа: "Раньше такого не было в наших отношениях"

Анна Подгорная
17 апреля 2024, 15:58
МамаРика призналась, что подливает масла в огонь, в котором тлеет ее брак с Сергеем Середой.
MamaRika, Сергей Середа
MamaRika новости - МамаРика призналась, почему муж ее ревнует / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) и музыкальный продюсер и комик Сергей Середа сейчас переживают тяжелый кризис в браке. Эмоции артистки относительно семейных проблем нашли отражение в ее песне "Хтось йде".

МамаРика и ее муж отмечают: их отношения расстроились не по одной конкретной причине. Удар нанесла их совокупность. Масла в огонь подлила ревность, которую Середа внезапно стал испытывать к своей звездной жене.

"У нас это чувство раньше не существовало в наших отношениях. Мы настолько доверяли, что не было даже места ревности. Теперь, когда я снова восстановила себя, я вновь обрела себя и даю себе возможность быть той Настей, какой я была до ребенка, он забыл, что я таковой могу быть", - рассказала певица на подкасте "Чат Дівчат".

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МамаРика отметила, что с недавних пор стала больше внимания уделять себе, своему развитию, своим потребностям. Эта перемена вызывает в Сергее противоречивые чувства, он пытается ее контролировать, что приводит к новым ссорам.

"У него есть ревность. Еще это добавляет масла в огнь. Я немного изменила прошивку, я сейчас впервые за два с половиной года вспомнила, кто я есть. У меня восстановилась сексуальная энергия. Последние полгода я собой активно занимаюсь. Где-то есть какая-то ревность: "А что ты? Где ты? А чего ты?". Какого-то личного пространства хочется, а у нас сейчас еще и в этом проблемы. Я где-то могу зависнуть, а он: "А где ты?" - признается MamaRika.

Кто такая MamaRika?

Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika - последние новости:

Ранее стало известно, что певице MamaRika стало плохо прямо перед концертом. Артистку забрала карета скорой, где медики оказывали ей первую помощь.

Также МамаРика жаловалась на лишние килограммы, которые она "наела" за праздники. При этом певица отметила, что ее мужу новые округлые формы звезды пришлись по вкусу.

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