Мама без макияжа, папа влюбленный: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейную идиллию у елочки

Пара ведущих с сыновьями на руках обратилась ко всем соотечтественникам.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями поздравили украинцев с Новым годом / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая в спорном вопросе о том, стоит ли отмечать Новый год, когда в стране война, встала на сторону тех, кто предпочитает по максимуму проживать каждый момент жизни, который дарует украинцам ВСУ.

На своей странице в Instagram она показала, как отмечает праздник, который раньше ассоциировался у людей со счастьем и надеждами на будущее, а сейчас - с верой в мир и победу Украины над российским оккупантом.

Конечно, ведущая не стала закатывать громких вечеринок и хвастаться этим в социальных сетях - 2023 год она встретила в компании мужа, шоумена Юрия Горбунова, и их двоих общих сыновей - Ивана и Даниила.

Обошлось и без пышных праздничных нарядов - знаменитое семейство праздновало Новый год по-домашнему: Катя без макияжа и прически в простом белом костюме из сорочки и брюк, Юрий - в рубахе и штанах с нежностью поглядывает на супругу, мальчики на руках у родителей - в домашней одежде.

Все вместе они позировали у скромно украшенной елочки. "Наша семья поздравляет вас с Новым годом 2023. В единстве мы сильны ❤️ мы обязательно победим", - подписала снимок Осадчая.

В комментариях звездную пару, которая считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, также поздравляют с праздником, и желают пополнения в семье Горбуновых-Осадчих, дескать очень уж не хватает им еще маленькой доченьки.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями поздравили украинцев с Новым годом / instagram.com/kosadcha

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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