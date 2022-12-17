Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

Телеведущая нетерпима к предателям, которые в самый тяжелый момент предали Украину.

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая ответила на вопросы подписчиков относительно предательниц, которых давно стоит лишить украинского гражданства - Ани Лорак и Оксану Байрак.

На своей странице в Instagram, Осадчая написала, что она относится к режиссеру Оксане Байрак, как к предательнице.

"Первые санкции СНБО против звезд-предателей вже внедрены, думаю, що кинорежиссерка на очереди", - написала Осадчая, которая активно занимается волонтерством и разными проектами, призванными помогать украинцам во время войны.

Кроме того, Осадчая прокомментировала молчание предательницы Лорак. Она даже сказала, что инстаграм банит за те слова, которые она бы хотела сказать в адрес Лорак.

Напомним, ранее украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов трогательно поздравил свою супругу Катерину Осадчую с Днем Ангела. Признание она сделал на своей странице в Instagram.

"С Днем Ангела, моя красавица! С Днем Екатерины! Пусть Ангел-Хранитель всегда тебя оберегает и будет рядом с тобой!! А искренняя улыбка, не сходит с твоего лица. С праздником вас, Катюши. Берегите себя. И пусть Победа настанет как можно скорее", - написал он.

Пара телеведущих умиляет своими романтическими отношениями, а также они достаточно часто публично поздравляют друг друга с праздниками и признаются в любви.