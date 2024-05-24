"Люди это понимают": известный украинский артист раскрыл сущность Пугачевой и Галкина

Юрий Рыбчинский высказал свое восхищение о Галкине и Пугачевой из-за их позиции на счет войны.

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Юрий Рыбчинский удивил своим отношением к Пугачевой и Галкину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Народный артист Украины и автор многих песен Юрий Рыбчинский рассказал, как относится к российским артистам, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Рыбчинский высказал свое уважение к Пугачевой, Галкину, Арбениной и Ахиджаковой, которые осудили войну и уехали из России.

"Еще больше надо отдать мужества Арбениной, Пугачевой, Галкину, которые не побоялись страшной машины. Это же государство может убить. Не дай бог что-нибудь подсыпать Алле Пугачевой или Ахеджаковой. Люди это понимают, но найти в себе мужество и сказать этому "дракону" нет – это мощно", - сказал артист.

Смотрите видео, где Рыбчинский рассказал о российских артистах:

Кто такой Юрий Рыбчинский? Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.

Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

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