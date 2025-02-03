Любовница диктатора Путина публично поцеловалось со своим фаворитом - детали

Вы узнаете:
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- Вероятная любовница Путина публично показала свои чувства
Возможная любовница российского диктатора ПутинаЕкатерина Мизулина, ради которой, поговаривают, он даже бросил Алину Кабаеву, публично поцеловалась с путинистом Шаманом.
Отметим, Мизулина и Шаман постоянно проводят время вместе, их даже видели в супермаркете, где они покупали продукты.
Как сообщают росСМИ, в этот раз на встрече со школьниками страны-террориста РФ Шаман и Екатерина под крики "горько" поцеловались.
Отметим, любители диктатора Путина пока не комментировали свои отношения, хотя в Сети уже давно раскрыли их роман.
Любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.
А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
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Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
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