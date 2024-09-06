Путин намекает своей любовнице на новых детей

Екатерина Мизулина всячески строит Путина, а тот ведется.

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Екатерина Мизулина пытается строить российского диктатор Путина / коллаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina, t.me/news_kremlin

Вероятная новая любовница диктатора Путина Екатерина Мизулина, которая в восторге от кровавого вторжения террористической России в Украину, в очередной раз обиделась на Путина за его заявление о детях.

Бездетная Мизулина именно так расценила заявление, которое террорист Путин сделал накануне: нужно, чтобы в России модно было иметь много детей.

"Президент несколько раз намекал Кате: то, что у нее нет детей, противоречит российским ценностям. Катя по определенным причинам детей не хочет. И ее расстраивает каждое такое заявление Владимира Владимировича, тем более публичное", - объяснил близкий друг Мизулиной, которого цитирует пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

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Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Недовольство Путина бездетностью своей пассии подтвердили и в Кремле. "У Кабаевой вон дети есть, почему у Мизулиной их быть не может? Не понимаю. Мы планируем запрещать разводы, боремся с идеологией чайлдфри, а тут какая-то нелогичная ситуация получается", - возмутился собеседник, близкий к президенту.

При этом он наотрез отказался говорить, хочет ли Путин детей от Мизулиной.

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К слову, недавно в России случился грандиозный слив информации о детях Путина, которых ему родила его любовница Алина Кабаева. Один из источников, который проживает с детьми сообщил, что сыновей Путина зовут Иван и Владимир и они живут в полнейшей изоляции, даже от собственных друзей и сверстников.

Отметим, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.

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