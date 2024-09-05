Как зовут детей Путина и как они живут: в РФ случился грандиозный слив о жизни диктатора

Наконец-то СМИ смогли узнать хоть что-то о жизни биологических детей российского диктатора Путина, которых ему родила бывшая гимнастка и спортсменка Алина Кабаева.
Как пишет в своем расследовании Досье со ссылкой на собственного источника, который проживает в резиденциях с детьми Путина, его сыновья живут под прикрытием. Под чужими именами и фамилиями. "Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолеты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца. Они — сыновья Владимира Путина", - пишет СМИ.
Оказывается, что детей от Кабаевой диктатор назвал Владимир и Иван.
Но ранее швейцарская газета уже писала, что мальчики родились в 2015 и 2019 годах. Первый сын появился на свет в швейцарской клинике в Лугано, а второй уже в России, но под наблюдением того же врача из Швейцарии, которая вела и первую беременность Алины.
К слову, своих родителей, как и сверстников, сыновья Путина видят мало. Однако кое-что известно об их увлечениях. "Его старший сын Иван предпочитает мультфильмы Disney и, к неудовольствию родителей, играет, притворяясь их героями. Играть приходится в основном в одиночестве или вместе со взрослыми, которые постоянно находятся рядом с сыновьями Путина. Родителей они видят разве что поздно вечером, а сверстников – в основном по праздникам", - пишет Досье.
Издание также добавляет, что и на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья – в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры – в отдельных зданиях, под занятия отведены специальные строения, все эти объекты расположены в шаговой доступности. Но пешком никто не передвигается: у братьев свои машины с водителями, у учителей и прислуги – отдельные автомобили. Более того, на Валдае части сотрудников запрещено ходить по территории, все перемещения – только на транспорте.
Детей привозят к учителям и няням в 8–9 часов утра, все вместе они завтракают. Еще несколько лет назад младшим ребенком занимались только няни, но сейчас и ему подбирают гувернеров. Нянь четверо, некоторые из них раньше были уборщицами в резиденции на Валдае и живут в населенном пункте поблизости.
Дети Путина живут в строгом, отчасти "лагерном" режиме. После завтрака — занятия по 30–45 минут, затем игры. В распоряжении у детей на Валдае — два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Собака, впрочем, не служебная и живет в семье. Среди игрушек масштабная коллекция конструкторов Lego и iPad — не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Около полудня дети едят, затем дневной сон, а после пробуждения — занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать.
У сыновей Путина, как и у их труса-отца - личные повара, которые готовят им отдельные блюда. У них свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО.
Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
Оказывается, в перерывах между обстрелами мирной Украины, Путин играет со своим сыном в хоккей (для этого на Валдае построили хоккейную площадку). Тренировки бывают и без президента, и тогда в команду берут кого-то из обслуживающего персонала. Но если запланирована игра с участием Путина, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО. Путины — в одной команде. Иногда посмотреть на матч приходит Кабаева, но ее не видно с площадки, она избегает прислуги и следит из отдельной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. Так же родители наблюдают и за представлениями, которые учителя готовят вместе с детьми к большим праздникам.
Источник добавляет, что террорист и убийца украинских детей Путин, трепетно относится к своим детям.
"Многочисленная обслуга из числа родственников жены, друзей президента, офицеров спецслужб и наемного персонала не рискует спорить с детьми, поэтому они растут, понимая, что они — исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения", - пишет СМИ.
Издание добавляет, что учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина, а сам он — единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева, по словам источника "Досье", тоже может быть сурова и даже эмоциональна, но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, похвала от отца — главный предмет их гордости. Так, Иван Путин несколько раз пересказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Как ему говорили родственники, когда он родился, Путин был настолько счастлив, что закричал: "Ура! Наконец-то мальчик!".
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