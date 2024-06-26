"Муженек вроде бы верующий": Алина Кабаева опозорилась на всю РФ

Россияне захейтили путинистку Алину Кабаеву из-за ее неумелого движения пальцами

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Алина Кабаева опозорилась на соревнованиях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal/, скрин видео t.me/tuluptut

Российская художественная гимнастка Алина Кабаева, которую уже много лет считают любовницей диктатора Путина, опозорилась на спортивных соревнованиях. Спортсменка не сумела правильно перекрестить свою подопечную.

Скандальное видео опубликовало росСМИ "Тулуп Тутберидзе" перед выступлением на Играх БРИКС. Кабаева сложила два пальца – большой и указательный, и начала махать ими в воздухе.

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Комментаторы высмеяли Кабаеву, а также предположили, что она приняла другую веру и уже не христианка.

"Православные крестятся, сложив 3 пальца";

"Крестят так-то слева направо. Муженек вроде бы верующий";

"Четыре раза – это чтобы наверняка?";

"Что она сделала со своей внешностью?" – написали подписчики СМИ.

Смотрите видео, как крестила Кабаева подопечную:

Алина Кабаева на соревнованиях / фото: скрин t.me/tuluptut

Кто такая Алина Кабаева? Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Роман Путина и Кабаевой - новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путинуна фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.

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