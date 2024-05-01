Обманывала всех: Кабаева раскрыла свой неприятный секрет

Алина Кабаева выдала свою тайну, которая могла помешать ее карьере.

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Алина Кабаева выдала свою тайну / скрин, Instagram Кабаева

Известная российская спортсменка Алина Кабаева, которую считают любовницей президента диктатора РФ Владимира Путина, выдала свою тайну.

По информации пропагандистских СМИ, об этом периоде своей жизни Кабаева рассказала, когда приехала в родной город. Любовница террориста Путина пообщалась со своим первым тренером Анелией Малкиной, напомнив ей о том, как пропускала тренировки.

"13-й троллейбус шел до остановки моей бабушки. Он останавливался там, где был ее дом. И я в пятницу всё время я так еду и думаю: ну ладно, пятницу пропущу, зато пятница, суббота, воскресенье без тренировок. И мимо "Трудовых резервов", до конца, до бабушки, доезжала. А потом вы позвонили маме и сказали: "Люба, а что происходит? Почему она по пятницам не приходит?" — рассказывает о своих прогулах Кабаева.

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Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Тренер также сообщила, что Кабаева постоянно опаздывала на тренировки.

Напомним, ранее 40-летняя Кабаева посетила турнир Международной ассоциации "Небесная грация". Она дала небольшую надежду украинцам, когда предстала перед публикой вся в черном. На ней был строгий черный брючный костюм, а также черная лента в волосах. Свой "траурный" образ российская Ева Браун дополнила черным лодочками на высоком каблуке.

Роман Путина и Кабаевой - новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путинуна фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.

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