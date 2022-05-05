Лолита предложила ершик для унитаза: в РФ предлагают национализировать имущество звезд шоу бизнеса

Лолита продолжает зарабатывать в россии

В последнее время в россии, которая зверски уничтожает украинский народ, все чаще звучат слова о необходимости национализировать имущество артистов, которые спешно покинули родину после начала войны.

Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает поддерживать россию, решила ответить на подобные призывы.

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"Когда натыкаешься на комментаторов, которые орут, что надо национализировать имущество артистов (я сейчас только про этот сегмент), потому что "они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят", то хочется поставить акцент на слове "заработали", а не украли", - цитируют ее росСМИ.

Она также записала видеоролик в личном Telegram-канале, в котором продемонстрировала свой дом и участок. Певица иронично отметила, что готова, не дожидаясь национализации, отдать свое имущество в чужие руки.

"Принимайте, березка русская — две штуки, туи, слегка обо..нные моей собакой, то есть вам придется взять секатор и траву надо подкармливать. Секатор только возьмите свой. Сейчас имущество действительно все перепишу. Смотрите, елочка, заборчик бетонный…" — перечисляла она.

58-летняя Милявская добавила, что у нее есть все условия для комфортного проживания. "В доме есть туалет и унитаз, к нему прилагается ершик. Экскурсовод Зимнего дворца мне рассказала, как в 1917 году его взяли, зачем-то разбили этрусские вазы и на..али на паркет. Поэтому напоминаю, у меня в доме унитаз, ершик оставляю национализаторам", — заключила артистка.

Напомним, ранее Лолита заявила, что это оказывается Украина предала ее, а не наоборот.