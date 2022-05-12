Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия

Лолита Милявская вывезла дочь и мать из Киева/ Instagram

Певица Лолита Милявская которая родом из Закарпатья и дочь и мать которой, до начала полномасштабной войны в Украине жили в Киеве, показала фото.

В первые дни артистка со слезами на глазах умоляла спасти ее семью, но как только ее близкие оказались рядом, Лолита вмиг забыла о войне. С тех пор она лишь жаловалась на санкции в рф, и продолжала гастролировать.

Читайте такжеЛолита предложила ершик для унитаза: в РФ предлагают национализировать имущество звезд шоу бизнеса

Милявская выложила фото со своей дочерью. На видео Лолита и Ева кушают мясо, видимо в каком-то заведении. "Вот ради таких моментов надо и Хочется Жить", - написала певица.

Она также сообщила, что адаптация на новом месте для ее близких идет сложно.

Напомним, 9 мая, в День победы, Милявская очнулась - вспомнила и родной Львов, и дедушку, который был участником Второй мировой войны.

"Деда, Ты каждый раз в этот День вытирал с лица так, чтобы никто не видел слезу.. Но я, лет пяти, держащаяся за Твою руку, всегда это замечала.. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с Парадами Победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С Дедой на Парад! Только у меня ощущение Праздника, а у Тебя, и я только сейчас понимаю, Боли.. Ветеранов осталось очень мало, но есть ещё дети войны, как моя Мама. Они генетически вздрагивают при этих словах, хоть помнят уже отчетливо послевоенные годы", - пишет на своей странице в Facebook артистка.

Иронично, но ни слова о войне, которая идет сейчас, она не написала. Ни о новых детях войны, ни о ветеранах, ни даже о боли и слезах, которые приносит современный фашизм.