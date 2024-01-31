Лизоблюд Машков собрался лакейски преподнести Путину бумаги "на президентство"

Кроме того, артист Владимир Машков сам вручал удостоверения другим путинистам-доверенным лицам российского диктатора.

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Кроме того, Машков вручал удостоверения другим путинистам-доверенным лицам российского диктатора. / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Центризбирком страны-агрессора России передал удостоверение "кандидата в президенты", которое выписано на диктатора Владимира Путина сопредседателю его избирательного штаба, скандальному актеру Владимиру Машкову. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Машков ‒ с непередаваемо лакейским взглядом ‒ заверил, что лично передаст Путину удостоверение кандидата в ближайшее время.

Кроме того, артист сам вручал удостоверения другим путинистам-доверенным лицам российского диктатора.

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Такие удостоверения Машков выдал удостоверения выдал альтисту и дирижеру Юрию Башмету, певцу Ярославу Дронову (SHAMAN), спортивной чиновнице Ирине Винер, саксофонисту Игорю Бутману, певице Ларисе Долиной, балеруну Николаю Цискаридзе, режисеру Карену Шахназарову, солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву, актрисе Екатерину Гусевой и фигуристу Евгению Плющенко.

Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

Позднее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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