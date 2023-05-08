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СБУ объявило о подозрении артисту-путинисту Машкову

Дмитрий Видоменко
8 мая 2023, 16:30 обновлено 8 мая, 16:43
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СБУ собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который поддерживает агрессивную политику Кремля.
Машков, СБУ
Владимиру Машкову СБУ объявила о подозрении / коллаж фото УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.

Артисту -путинисту заочно объявили о подозрении по трем статьям украинского УК:

  • часть 2 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины");
  • часть 1 и часть 3 статьи 436-2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников");
  • часть 1 и часть 2 статьи 332-1 ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
СБУ объявило о подозрении артисту-путинисту Машкову

Смотрите видео Главреде об известном певце-путинисте Григорие Лепсе:

видео дня

Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

Позднее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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