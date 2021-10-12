Лилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрами

Лилия Ребрик и Андрей Дикий показали страсть на танцполе / instagram.com/liliia.rebrik

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала зажигательную латину. Партнером по танцам стал ее муж - танцор и хореограф Андрей Дикий.

Пикантным танцем в латиноамериканском стиле поделилась Ребрик в своем Instagram-аккаунте. Ведущую с супругом знакомые пригласили на День рождения сына. Когда праздник был в самом разгаре, Ребрик с Диким вышли на танцпол.

Супруги часто радуют поклонников совместными танцами. Ведь танец – это именно то, что соединило их сердца однажды. Лилия Ребрик познакомилась с Андреем на проекте Танцы со звездами в 2011 году. Тогда пара заняла лишь второе место, но в сердцах друг друга с того момента они заняли первое.

Ребрик и Дикий танцуют вместе уже 10 лет, и уделяют этому много внимания. Им нравится показывать свои па на различных танцевальных площадках.

Поэтому когда друзья пригласили их на празднование Дня рождения сына, Ребрик и Дикий не стали сдерживать пылающие в них страсти и показали на танцполе зажигательную латину. Ведущая соблазнительно крутила перед мужем бедрами, отстукивая ритм каблучками.

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Танцевальная импровизация получилась очень горячей, похожей на противостояние противоположностей: Андрей Дикий в темном костюме и Лилия Ребрик - в светлом. Как инь и ян, прекрасно дополняющие друг друга.

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