Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне

Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik/

Актриса театра и телеведущая Лилия Ребрик время от времени балует поклонников своей фигурой. Она несколько раз принимала участие в танцевальных шоу, и вышла замуж за танцора и хореографа Андрея Дикого.

Теперь Лилия Ребрик показала себя в белоснежном бикини, вынырнув из бессейна. Она весело смеется, демонстрируя подтянутую фигуру и женственные формы.

"Бывают понедельники, как воскресенья", - подписала она фото.

Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik/

"Вы просто невероятная", "Какая вы красавица, где купили такой купальник?", "Шикарна", "Красотка", "Красивая, счастливая, любимая, вдохновленная", "Обожаю понедельники! Хорошего отдыха!", пишут ей в комментариях.

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