"Роскошная": Лилия Ребрик удивила красотой в крошечном бикини

Лилия Ребрик на пляже едва удержала грудь в крошечном наряде.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик похвалилась кадрами со своего отдыха
Селебрити часто отправляется в путешествия, и не может отказаться, чтобы не похвастаться фигурой, за которой она тщательно следит.
В Instagram Лилия Ребрик показала внушительную грудь, и стройную талию в бикини которое едва удерживало ее формы.
"Мое море ... Было хорошо ... но домой ой как хочется! Киев, встречай!", - пишет она под фото.
"Вау", "Яке казкове фото, i ви красуня, Лiля!", "Боже, яка класна, гарнюня, красива, самодостатня", "Какая сказочная", "Супер красивое фото, вы красотка", "Роскошная", "Шикарная", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий