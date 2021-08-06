"Роскошная": Лилия Ребрик удивила красотой в крошечном бикини

Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik/

Украинская телеведущая Лилия Ребрик похвалилась кадрами со своего отдыха

Селебрити часто отправляется в путешествия, и не может отказаться, чтобы не похвастаться фигурой, за которой она тщательно следит.

В Instagram Лилия Ребрик показала внушительную грудь, и стройную талию в бикини которое едва удерживало ее формы.

"Мое море ... Было хорошо ... но домой ой как хочется! Киев, встречай!", - пишет она под фото.

Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik/

"Вау", "Яке казкове фото, i ви красуня, Лiля!", "Боже, яка класна, гарнюня, красива, самодостатня", "Какая сказочная", "Супер красивое фото, вы красотка", "Роскошная", "Шикарная", - пишут ей в комментариях.

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