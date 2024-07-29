Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

Популярная ведущая не смогла удержаться от того, чтобы похвастаться снимками дорогого сердцу человека.

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Лилия Ребрик новости - как выглядит мама Лилии Ребрик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем блоге в Instagram показала женщину, от которой она унаследовала свою красоту и харизму: в честь Дня рождения мамы он опубликовала серию ее фотографий.

Вера Леоновна - не частая "гостья" в социальных сетях своей звездной дочери. Тем не менее Ребрик на волне праздничного настроения не удержалась, и поделилась снимками с мамой.

Кадры были сделаны в разные периоды жизни именинницы и ее семьи. Но за каждым из них, по словам Лилии, прячется своя история.

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"Мамуля, с Днем рождения!!! Спасибо, что ты у нас есть, такая прекрасная, такая красивая, энергичная, современная, жизнелюбивая и просто классная. Оставайся такой всегда! P.S. Фото - рандомные, несогласованные с тобой. Но на всех - ты замечательная, а самое главное - за каждым фото есть своя история, которую мы вспоминаем с теплом в сердце. Пусть таких моментов будет еще много-много в нашей жизни", - поздравила маму Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик новости - как выглядит мама Лилии Ребрик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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