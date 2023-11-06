Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем Салемом

Лида Ли не стала скрывать, что связывает ее с шоуменом после того, как она рассталась с бойфрендом.

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Lida Lee прокомментировала роман с Даниэлем Салемом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem

Не успела украинская певица, участница Голосу країни и Танців з зірками, Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) рассказать о том, что завершила пятилетние отношения с загадочным бойфрендом, как артистке уже "нашли" нового кавалера. Ей приписывают роман с шоуменом и военным Даниэлем Салемом.

Лида Ли решила уберечь репутацию от ненужных слухов и домыслов, и в интервью для ЖВЛ честно рассказала, какие у нее отношения с Салемом.

Так артистка опровергает сплетни о том, что между ней и военным существует романтический интерес. Они действительно связаны, но лишь в рамках совместных творческих проектов.

"С Деней мы в очень классных отношениях. Мы и помогали ему, когда у нас был волонтерский штаб. Я его приглашала в свой видеопроект "Настане час…". Поэтому распространяйте слухи дальше", - заявила Лида Ли, и отметила, что у нее с Салемом не было романтических свиданий. Сейчас ее сердце свободно, и ее такое положение вещей вполне устраивает.

Смотрите интервью Lida Lee для ЖВЛ:

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