Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем Салемом

Не успела украинская певица, участница Голосу країни и Танців з зірками, Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) рассказать о том, что завершила пятилетние отношения с загадочным бойфрендом, как артистке уже "нашли" нового кавалера. Ей приписывают роман с шоуменом и военным Даниэлем Салемом.
Лида Ли решила уберечь репутацию от ненужных слухов и домыслов, и в интервью для ЖВЛ честно рассказала, какие у нее отношения с Салемом.
Так артистка опровергает сплетни о том, что между ней и военным существует романтический интерес. Они действительно связаны, но лишь в рамках совместных творческих проектов.
"С Деней мы в очень классных отношениях. Мы и помогали ему, когда у нас был волонтерский штаб. Я его приглашала в свой видеопроект "Настане час…". Поэтому распространяйте слухи дальше", - заявила Лида Ли, и отметила, что у нее с Салемом не было романтических свиданий. Сейчас ее сердце свободно, и ее такое положение вещей вполне устраивает.
Смотрите интервью Lida Lee для ЖВЛ:
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