"Просто интим или что-то глубже": Ксения Мишина рассказала про личную жизнь

Мишина жестко ответила подписчикам, почему она, такая красивая и успешная, все еще одинока.

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Ксения Мишина высказалась про свою личную жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

В жизни украинской актрисы Ксении Мишиной было два больших романа - с отцом ее единственного сына, имя и личность которого артистка скрывает, и с комиком Александром Эллертом. Эти отношения не закончились сказочным "долго и счастливо", и сейчас Мишина не рассказывает многое о том, что происходит в ее личной жизни.

Тем не менее актриса уже порядком устала от того, что все ее успехи в карьере и в достижении личных целей обесцениваются из-за того, что она не имеет постоянного партнера.

На своей странице в Instagram она опубликовала пикантное видео, снятое во время ее фотосессии в нижнем белье, и рассказала про свое видение счастливой жизни. Кроме того Ксения отметила, что не приравнивает личное счастье к наличию или отсутствию в ее жизни мужчины.

видео дня

"Мне тут иногда пишут: "Если ты так красива и успешна, то почему одна?" Считаю, что это одна из самых дурацких иллюзий, навязанных обществу. Уже достаточно примитивно считать, что женщина стремится к красоте и личной изысканности для того, чтобы ее выбрали. И иногда в голове не укладывается, что каждый день проживая насыщенно и осознанно жизнь, зарабатывая деньги, обогащая и развивая себя, я должна перекладывать на кого-то ответственность за свое семейное положение. Неужели до сих пор кто-то думает, что бессмысленный в данный момент рядом член может осчастливить ваше женское существование?" - заявила Мишина.

Также артистка подчеркнула, что предпочитает сама выбирать для себя счастье и определять, какую роль в нем она отведет (или нет) потенциальному мужчине: "Женщина - самостоятельная единица. Она сама выбирает с кем и когда строить отношения. Какие? Она тоже определяет. Это может быть просто секс, это может быть глубже. И подобные условия самоопределения не делают ее неполноценной, одинокой или несчастной. А если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет".

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