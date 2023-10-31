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"Мне никто не делал предложение": звезда Голосу країни рассталась с бойфрендом

Анна Подгорная
31 октября 2023, 18:12
Lida Lee не стала скрывать, почему на самом деле завершились ее пятилетние отношения.
Lida Lee
Lida Lee рассталась с возлюбленным после 5 лет вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Украинская певица, участница "Голосу країни" и "Танців з зірками", Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) наконец раскрыла секрет своей личной жизни. Увы, сама артистка до сих пор не определилась, может ли назвать себя счастливой.

Во время интервью проекту "Ранок у великому місті" Ли призналась, что 5 лет состояла в отношениях с мужчиной. Однако сейчас ее сердце свободно - они расстались полгода назад.

Очевидно, артистка все еще "переваривает" разрыв, так как пока не уверена, что чувствует по этому поводу. "Мне никто не делал предложение. Я не знаю, к счастью это или к сожалению. Могу сказать о том, что я сейчас свободная девушка. Разошлись более полугода назад", - рассказала Лида Ли.

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Также певица не стала скрывать причину разрыва с возлюбленным. Там не было интриг и драмы, просто чувства эволюционировали не в том направлении. "Никаких причин нет. Ты просто понимаешь, что вы превратились в очень классных друзей", - признается Lida Lee.

Ранее скандальная украинская актриса Лиза Василенко жестко бросила российского иноагента - репера Моргенштерна. Пара продержалась вместе полгода, и расставание для музыканта стало сильным ударом.

Также LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами. Певица неделю подогревала слухи про свою помолвку. Ее Светлана "срежиссировала" сама.

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