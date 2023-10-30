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LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

Анна Подгорная
30 октября 2023, 12:58
Светлана Лобода поделилась трогательной историей про любовь, которая навсегда объединяет.
Светлана Лобода, LOBODA
LOBODA рассказала, откуда взялся кадр с обручальным кольцом / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба LOBODA

Неделю назад украинская певица Светлана Лобода заставила своих поклонников поволноваться - в ее блоге в Instagram появилось фото, на котором певица держит за руку загадочного мужчину. При этом на ее пальце красуется обручальное кольцо с бриллиантами.

Артистка принимала поздравления с помолвкой и хранила загадочное молчание. Теперь же Лобода решила раскрыть все карты: кадр, который многие приняли за намек на свадьбу Светланы, был взят из ее нового клипа на украиноязычную песню "Київ-Ніцца".

"Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда соединенных любовью. История девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", - рассказала Loboda, которая также выступила режиссером видео, Главреду.

видео дня

Впрочем, поклонники артистки не остались разочарованы - новый трек им пришелся по вкусу. Что же касается личной жизни Светланы Лободы, то сюжет этой истории она раскрывать не торопится.

Светлана Лобода, LOBODA
LOBODA рассказала, откуда взялся кадр с обручальным кольцом / Пресс-служба LOBODA

Ранее бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, впервые прокомментировал слухи о разводе с молодой женой, с которой сыграл свадьбу всего 4 месяца назад.

Также Тину Кароль заподозрили в многолетнем романе с гитаристом. Пару якобы вместе видели на отдыхе. Певица сотрудничает с музыкантом более 10 лет.

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