LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

Светлана Лобода поделилась трогательной историей про любовь, которая навсегда объединяет.

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LOBODA рассказала, откуда взялся кадр с обручальным кольцом / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба LOBODA

Неделю назад украинская певица Светлана Лобода заставила своих поклонников поволноваться - в ее блоге в Instagram появилось фото, на котором певица держит за руку загадочного мужчину. При этом на ее пальце красуется обручальное кольцо с бриллиантами.

Артистка принимала поздравления с помолвкой и хранила загадочное молчание. Теперь же Лобода решила раскрыть все карты: кадр, который многие приняли за намек на свадьбу Светланы, был взят из ее нового клипа на украиноязычную песню "Київ-Ніцца".

"Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда соединенных любовью. История девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", - рассказала Loboda, которая также выступила режиссером видео, Главреду.

видео дня

Впрочем, поклонники артистки не остались разочарованы - новый трек им пришелся по вкусу. Что же касается личной жизни Светланы Лободы, то сюжет этой истории она раскрывать не торопится.

LOBODA рассказала, откуда взялся кадр с обручальным кольцом / Пресс-служба LOBODA

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