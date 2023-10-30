LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

Неделю назад украинская певица Светлана Лобода заставила своих поклонников поволноваться - в ее блоге в Instagram появилось фото, на котором певица держит за руку загадочного мужчину. При этом на ее пальце красуется обручальное кольцо с бриллиантами.
Артистка принимала поздравления с помолвкой и хранила загадочное молчание. Теперь же Лобода решила раскрыть все карты: кадр, который многие приняли за намек на свадьбу Светланы, был взят из ее нового клипа на украиноязычную песню "Київ-Ніцца".
"Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда соединенных любовью. История девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", - рассказала Loboda, которая также выступила режиссером видео, Главреду.
Впрочем, поклонники артистки не остались разочарованы - новый трек им пришелся по вкусу. Что же касается личной жизни Светланы Лободы, то сюжет этой истории она раскрывать не торопится.
Ранее бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, впервые прокомментировал слухи о разводе с молодой женой, с которой сыграл свадьбу всего 4 месяца назад.
Также Тину Кароль заподозрили в многолетнем романе с гитаристом. Пару якобы вместе видели на отдыхе. Певица сотрудничает с музыкантом более 10 лет.
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