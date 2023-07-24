Леся Никитюк сделала ироничную и саркастичную пародию на Барби

Известная телеведущая, блогер и шоувумен Леся Никитюк сделала любопытный образ в стиле гиперпопулярного сейчас американского кинофильма "Барби". Видео девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Звезда показала целую юмористическую сценку или даже скетч вместе с актрисой Ириной Готун.
"Сняли сериал по бартеру, из Госбюджета денег не брали", – пошутила Никитюк.
Ведущая предстала в образе идеальной куклы Барби, которыя одевается в Милане. Готун примерила образ куклы, которая покупает одежду в киевских супермаркетах по бросовым ценам.
Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.
До того сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.
Другие новости: