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Леся Никитюк сделала ироничную и саркастичную пародию на Барби

Дмитрий Видоменко
24 июля 2023, 15:37 обновлено 24 июля, 15:37
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Телеведущая Леся Никитюк сделала косплей на фильм "Барби". Звезда показала реалистическую картинку вместе с актрисой Ириной Готун.
Леся Никитюк
Леся Никитюк решила тоже хайпануть на ажиотаже с фильмом "Барби" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная телеведущая, блогер и шоувумен Леся Никитюк сделала любопытный образ в стиле гиперпопулярного сейчас американского кинофильма "Барби". Видео девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда показала целую юмористическую сценку или даже скетч вместе с актрисой Ириной Готун.

"Сняли сериал по бартеру, из Госбюджета денег не брали", – пошутила Никитюк.

видео дня

Ведущая предстала в образе идеальной куклы Барби, которыя одевается в Милане. Готун примерила образ куклы, которая покупает одежду в киевских супермаркетах по бросовым ценам.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

До того сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.

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