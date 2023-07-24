Леся Никитюк сделала ироничную и саркастичную пародию на Барби

Телеведущая Леся Никитюк сделала косплей на фильм "Барби". Звезда показала реалистическую картинку вместе с актрисой Ириной Готун.

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Леся Никитюк решила тоже хайпануть на ажиотаже с фильмом "Барби" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная телеведущая, блогер и шоувумен Леся Никитюк сделала любопытный образ в стиле гиперпопулярного сейчас американского кинофильма "Барби". Видео девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда показала целую юмористическую сценку или даже скетч вместе с актрисой Ириной Готун.

"Сняли сериал по бартеру, из Госбюджета денег не брали", – пошутила Никитюк.

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Ведущая предстала в образе идеальной куклы Барби, которыя одевается в Милане. Готун примерила образ куклы, которая покупает одежду в киевских супермаркетах по бросовым ценам.

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