"Забрал кошелек и иконы": Никитюк с сарказмом оценила слухи о своем романе

Блогер и шоувумен Леся Никитюк со смехом прокомментировала слухи о своем неудачном романе с работником телевидения.

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Леся Никитюк высмеяла слухи о своем романе / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Блогер и телеведущая Леся Никитюк в крайне ироничном стиле прокомментировала информацию блогера Богдана Беспалова ‒ о том, что у нее был неудачный роман с коллегой по телевидению. В своих соцсетях Никитюк записала креативное забавное видео.

"Или с телевизионным оператором. Я точно не знаю, у него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы трое и жили. Ради моей карьеры, он переспал с кем только можно, и нельзя. Настоящий мужчина. Проталкивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение, с первой утренней сиреной он сбежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо", — проговорила на камеру Никитюк.

В конце видео девушка отметила, что и не стала бы комментировать такие слухи, если бы их не начали активно обсуждать. И еще раз призвала фолловеров не верить слухам.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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