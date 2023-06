Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

Кроме того, Никитюк опубликовала свежий снимок, где она позирует в черном длинном вечерне-коктейльном платье на фоне стены.

https://stars.glavred.info/lesya-nikityuk-rassekretila-ves-i-poshutila-s-poklonnikami-10480048.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк решила шутливо пообщаться с поклонниками / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк решила открыть своим поклонникам "большой" секрет ‒ и рассекретила свой вес. Своим секретом знаменитость поделилась в Instagram-stories.

"Кстати, мой вес сейчас 65 килограмм. Впервые в жизни. Запишите себе, зафиксируйте", — шутливо написала девушка. По словам Леси, впервые в жизни она видит такие цифры на весах.

видео дня

Никитюк показала фанатам свой новый лук в платье / скриншот из видео

