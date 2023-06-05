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Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

Анна Подгорная
5 июня 2023, 23:36 обновлено 5 июня, 23:41
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Лидер группы 30 Seconds To Mars отдал своей сердце молоденькой модели.
Джаред Лето
Джаред Лето встречается с моделью Тет Тинн / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars 51-летний Джаред Лето пополнил свой пестрый список девушек еще одной красоткой. Артиста поймали папарацци Daily Mail с экзотической моделью Тет Тинн из Мьянмы.

Пару заметили во время прогулки по берлинским улицам. Это их первый совместный публичный выход.

27-летняя Тинн по прозвищу Beauty (красотка - прим. редактора) принимала участие в съемках недавнего клипа 30 Seconds To Mars на песню Stuck.

видео дня

Джаред Лето - известный ловелас. Он ни разу не был женат, у него нет детей. В разные годы артист встречался со Скарлетт Йоханссон, Линдси Лохан, Эшли Олсен, Камерон Диаз (с ней он даже был помолвлен), моделью Валерией Кауфман, светской львицей Пэрис Хилтон и пр.

В 2020 году, во время локдауна из-за ковида, он даже познакомился с украинской ведущей Лесей Никитюк - Лето позвонил ей по видеосвязи, чтобы поинтересоваться, соблюдает ли она меры предосторожности.

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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