"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездой

Lama и Меловин имеют связь, о которой не догадывались прежде.

https://stars.glavred.info/my-pochuvstvovali-drug-druga-melovin-rasskazal-o-karmicheskoy-vstreche-so-zvezdoy-10691288.html Ссылка скопирована

Melovin новости - певец раскрыл детали связи с Lama / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Кратко:

Melovin и Lama записали совместный трек

Во время роботы артисты столкнулись с мистикой

Во время полномасштабной войны в украинской музыке появился новый тренд - давать новую жизнь уже известным трекам. Кто-то переводит песни на украинский, кто-то занимается поиском нового звучания. Melovin поступил совсем иначе, и просто прислушался к своей интуиции.

Она привела артиста прямиком к Lama (Наталья Дзенькив): мистическое единение между ними произошло практически мгновенно. В его результате получилось нечто особенное - певцы слили воедино свои треки "Мені так треба" и "Вітрила".

видео дня

"Я почувствовал, что должен написать Наталье, и в ответ увидел ее заинтересованность. А когда мы встретились – все было решено. Мы почувствовали друг друга на другом уровне и сразу же поняли, как должны двигаться творчески. Во время той встречи я много раз удивлялся: как мы похожи. В Наталье было что-то очень знакомое, как будто я смотрел на себя, а уже потом выяснилось, что и наши песни имеют связь", - рассказал Меловин о первой встрече с Дзенькив.

Melovin новости - певец раскрыл детали связи с Lama / Пресс-служба

Любопытно, что артистов объединили не только общие взгляды на творчество и общая песня "Мені так треба Вітрила!". В их связи есть мистический элемент: Лама и Меловин писали песни под одним и тем же деревом, но с разницей в несколько лет.

"Мел пообещал показать место, где создавал "Вітрила". И когда мы туда приехали, я просто замерла. Это было то самое дерево, у которого я когда-то писала слова песни "Мені так треба". Это невозможно забыть. Мне показалось, что не прошло и дня с того момента. Я просто вчера сидела на этом месте и писала всем известные слова", - говорит Наталья.

То самое дерево появилось в клипе артистов, как символ гармонии и единения.

Смотрите клип на песню Melovin и Lama "Мені так треба Вітрила!":

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Андрей Джеджула сделал пластическую операцию. Украинский шоумен в канун своего 50-летия решил освежить внешность хирургическим путем, и похвастался результатом.

Также стало известно, как выглядит "бабушка" Верки Сердючки. Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет маму звезды Инну Адольфовну, показала свою родительницу на редком фото.

Читайте также:

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

О персоне: Lama Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред