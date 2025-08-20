"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездой

Кратко:
- Melovin и Lama записали совместный трек
- Во время роботы артисты столкнулись с мистикой
Во время полномасштабной войны в украинской музыке появился новый тренд - давать новую жизнь уже известным трекам. Кто-то переводит песни на украинский, кто-то занимается поиском нового звучания. Melovin поступил совсем иначе, и просто прислушался к своей интуиции.
Она привела артиста прямиком к Lama (Наталья Дзенькив): мистическое единение между ними произошло практически мгновенно. В его результате получилось нечто особенное - певцы слили воедино свои треки "Мені так треба" и "Вітрила".
"Я почувствовал, что должен написать Наталье, и в ответ увидел ее заинтересованность. А когда мы встретились – все было решено. Мы почувствовали друг друга на другом уровне и сразу же поняли, как должны двигаться творчески. Во время той встречи я много раз удивлялся: как мы похожи. В Наталье было что-то очень знакомое, как будто я смотрел на себя, а уже потом выяснилось, что и наши песни имеют связь", - рассказал Меловин о первой встрече с Дзенькив.
Любопытно, что артистов объединили не только общие взгляды на творчество и общая песня "Мені так треба Вітрила!". В их связи есть мистический элемент: Лама и Меловин писали песни под одним и тем же деревом, но с разницей в несколько лет.
"Мел пообещал показать место, где создавал "Вітрила". И когда мы туда приехали, я просто замерла. Это было то самое дерево, у которого я когда-то писала слова песни "Мені так треба". Это невозможно забыть. Мне показалось, что не прошло и дня с того момента. Я просто вчера сидела на этом месте и писала всем известные слова", - говорит Наталья.
То самое дерево появилось в клипе артистов, как символ гармонии и единения.
Смотрите клип на песню Melovin и Lama "Мені так треба Вітрила!":
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
О персоне: Lama
Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.
