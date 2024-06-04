Легенды британского поп-рока вмешались в русский фестиваль: в сети - скандал

Еще в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ группа пыталась как-то поддержать Украину, но и тогда случился скандал.

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Репутация Placebo в Украине под угрозой / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/placeboworld, depositphoto.com.ua

Рок-бэнд Placebo из Британии снова запятнал репутацию связями с РФ. Группа согласилась выступить в роли хедлайнера на фестивале в Казахстане, который, судя по анонсу, спонсирует Яндекс, обслуживающий интересы страны-агрессора.

В своих соцсетях группа поделилась русскоязычным постером музыкального события, которое пройдет в бывшей столице Казахстана Алматы Yandex Park Live.

Само название указывает на прямую связь мероприятия с одноименной российской компанией Яндекс. Согласно данным НАПК, Яндекс работает в РФ и платит налоги. Сервис давно работает на российскую пропаганду и тесно сотрудничает с ФСБ.

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В оригинальном посте пресс-служба музыкантов скрыла гневные комментарии украинцев, хотя кое-то прорвался из бана и напомнил, что Россия - страна-террорист.

В других постах у музыкантов спрашивали, не хотят ли они приехать с концертом в Украину, но ответы тоже были скрыты владельцем страницы.

Комментарии же россиян администрация не скрывала.

Это не первый случай странной позиции Placebo по российско-украинской войне. В первые недели полномасштабного вторжения музыканты на фоне резко возросшей поддержки миром Украины опубликовали фото обнимающейся пары - у парня был флаг Украины, а у девушки - флаг России. Пост вызвал волну хейта в сторону артистов, и пресс-служба Placebo просто его удалила.

Скриншот: Телеграм-канал Березовый сок

Кто такие Placebo? Placebo - британская альтернативная рок-группа (поп-направление), основанная в Лондоне в 1994 году вокалистом-гитаристом Брайаном Молко и бас-гитаристом Стефаном Олсдалом. Группа выделялась среди бритпоп-сцены, с которой ассоциировалась в то время, своим андрогонным внешним видом и музыкальным наполнением, а также характерным высоким регистром голоса Молко и текстами, в которых открыто обсуждались вопросы сексуальности, психического здоровья и употребления наркотиков. На протяжении многих лет Placebo сотрудничали с разными артистами, включая Дэвида Бови, Джастина Уорфилда, Майкла Стайпа и Элисон Моссхарт.

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