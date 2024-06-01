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Не долго музыка играла: нова пассия Мурата Началджиоглу намекнула на расставание

Алена Кюпели
1 июня 2024, 20:23
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Новая пассия турецкого любвеобильного жениха намекнула на расставание.
Мурат Налчаджиоглу, Анастасия Foxy
Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Foxy видимо уже не вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, блогерша Анастасия намекнула на расставание со своим турецким султаном.

В частности, на странице парикхмахерши появились сториз, где она пишет о том, что романтичная история была "красивой". Невооруженным взглядом видно, что пара стала реже появляться вместе, а также в сеть просочились несколько пьяных скандалов со стороны новой девушки турецкого бизнесмена,

Мурат Началджиоглу и его девушка намекнули на расставание
Мурат Началджиоглу и его девушка намекнули на расставание / Скриншот anastasija_foxy2

Также следует отметить, что Анастасия удалила из своего профиля в Instagram все фото с бизнесменом. Однако сам Мурат это никак не прокомментировал.

видео дня

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Напомним, Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.

Ранее Анастасия опубликовала ссору с Налчаджиоглу. В резкой форме девушка сказала, что она и Мурат друг другу не подходят, в частности, из-за публичности турецкого бизнесмена.

Кроме того, Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с возлюбленной в Италию и прогулялся с ее сестрой.

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Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
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