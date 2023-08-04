Лечила ртутью и скипидаром: одесская предательница-"Барби" нарвалась на прокуратуру РФ

Одесская "Барби" теперь вряд ли вернется в Росссию, да и в Украину ей путь заказан.

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Одесская Барби высмеивала санкции против России / Коллаж Главред, фото Instagram/valerya_lukyanova21

Некогда популярная в Украине, так называемая "одесская Барби" Валерия Лукьянова, нарвалась на российскую прокуратуру.

Как написал Обозреватель, на Лукьянову, которая, к слову, на момент начала войны России против Украины, находилась в Москве, обратила внимание российская правозащитница глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее словам, именно россияне пожаловались на "Барби", а именно на ее методики лечения.

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Барби теперь благополучно живет заграницей / Скриншот

"Генеральная прокуратура поручила прокуратуре города Москвы проверить деятельность одесской "Барби" – блогерши Валерии Лукьяновой. Это следует из ответа в наш адрес. Напомню, блогерша провозгласила себя "богиней Аматуе" и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути", – говорится в официальном заявлении.

Теперь одесситку, если она надумает вернуться в террористическую Россию ждут проверки. Она, кстати, ни слова не сказала о войне в Украине, даже когда ее родную Одессу обстреливали ракетами, но умело высмеивала санкции против России. Правда, этот пост потом исчез.

"Одесская "Барби", называющая себя в постах способной идти против толпы, не решается потерять подписчиков ни из одной, ни из другой страны. Деньги она зарабатывает, впаривая подписчикам семинары и марафоны. Как можно понять по словам Мизулиной, среди клиентов одесситки есть россияне", - написал Обозреватель.

Напомним, ранее певица-запроданка Ани Лорак, которая до сих пор не поддержала Украину, рассказала о том, как она встретила свою иностранную любовь.

Ранее также стало известно о том, что запроданка Таисия Повалий, которая отреклась от Украины и стала на сторону террористической России, которая ведет захватническую войну против Украины, неожиданно лишись своего заработка.

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