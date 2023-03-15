"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранце

Певица Ани Лорак призналась, что познакомила с иностранцем, когда отправилась на Ибицу.

Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном иностранце / instagram.com/anilorak

Певица-запроданка Ани Лорак, которая до сих пор не поддержала Украину, рассказал о том, как она встретила свою иностранную любовь. Она вспомнила, что Исаак Виджрак повстречался ей на Ибице. Об этом сообщают росСМИ.

Исаак помогал Ани Лорак пережить сложный период после разрыва с её бывшим мужем.

"Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", - говорит Ани Лорак.

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Сам же иностранец также говорит о любви к певице.

"Любовь в отношениях — высшее искусство… Нелегко овладеть необходимыми навыками, чтобы стать художником собственного сердца. Но если вы справились и прошли этот квест, нужный человек найдет вас, притянется… Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь Ани", — делился он.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать таких званий за поддержку войны, которую развязала Россия (Лорак тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр.

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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