Лазарев опозорился на празднике дочки Киркорова

Сергей Лазарев чувствовал себя на празднике дочки Филиппа Киркорова "черной вороной".
1 декабря единственная дочь одиозного российского артиста Филиппа Киркорова отпраздновала свое 11-летие. Среди приглашенных на праздник был певец Сергей Лазарев.
День рождения дочки Киркоров решил отпраздновать "скромно, по-домашнему", заявил Лазарев, но оказалось, что "официальный цвет праздника" - белый, в честь начала зимы. Гостей просили придерживаться именно этого цвета в одежде, но Лазаревы такого нюанса не учли.
"Сегодня я "черная ворона" на белом празднике. Вот что значит не дочитать до конца приглашение... То есть увидел место, дату и все, не вчитался до конца в дресс-код", - пожаловался Лазарев.
Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.
В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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