Филипп Киркоров / соцсети

В России на новогодние праздники собрались показать обновленную "Иронию судьбы".

Уже известно, что Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке советской картины. Также в проекте примет участие и Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина.

В сети уже разгорелись бурные обсуждения. Россияне почему-то не очень сильно смотреть фильм со своими новыми звездами.

Ремейк Иронии судьбы / соцсети

Ремейк Иронии судьбы / соцсети

"Нас заставят это смотреть?", "Такой фильм испохабили, клоуны", "Давайте просто не будем это смотреть", "Да, Ипполит уже не тот", "Сколько над зрителем надо издеваться? Пните его в Америку!", - писали они в сети.

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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