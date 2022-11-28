"Такой фильм испохабили, клоуны": в сети высмеяли Иронию судьбы с Киркоровым и Бузовой

Россияне почему-то не очень сильно смотреть фильм со своими новыми звездами.
В России на новогодние праздники собрались показать обновленную "Иронию судьбы".
Уже известно, что Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке советской картины. Также в проекте примет участие и Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина.
В сети уже разгорелись бурные обсуждения. Россияне почему-то не очень сильно смотреть фильм со своими новыми звездами.
"Нас заставят это смотреть?", "Такой фильм испохабили, клоуны", "Давайте просто не будем это смотреть", "Да, Ипполит уже не тот", "Сколько над зрителем надо издеваться? Пните его в Америку!", - писали они в сети.
Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.
В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Читайте также:
- "Большой спектр партнеров": Киркоров рассказал, с кем он спит
- Скандальный певец Сергей Лазарев наорал на Киркорова при людях
- "Нога опухла, кровь течет": Киркорову потребовалась помощь врачей