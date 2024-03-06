Кто стал тайной супругой Виталия Козловского - СМИ

Секрет дня "На ком женился Виталий Козловский?", похоже, раскрыт.

https://stars.glavred.info/kto-stal-taynoy-suprugoy-vitaliya-kozlovskogo-smi-10547957.html Ссылка скопирована

Как выглядит женщина, которую называют женой Виталия Козловского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец-воин Виталий Козловский рассказал, что женился. О своих намерениях он говорил уже давно, но свадьба оказалась сюрпризом даже для семей молодоженов, которым сообщили радостную новость уже постфактум.

У Козловского были публичные романы - с певицей Валентиной Паравян, ведущей Надеждой Ивановой и почти отношения с блогершей Раминой Эсхакзай. Новую возлюбленную артист тщательно скрывал, хотя и признавался, что встретил в ней единственную, и они вместе 24/7.

Свадьба всколыхнула новую волну интереса к личной жизни Козловского. Причем ее силы хватило, чтобы выяснить, кто же на самом деле является таинственной женой артиста. По крайней мере в этом убеждены некоторые СМИ.

видео дня

Так Oboz.ua два источника из близкого окружения артиста подтвердили, что Виталий Козловский женился на Юлии Бакуменко - своей менеджерке и пиарщице. Они много лет работают вместе, еще дольше 36-летняя блондинка является поклонницей певца.

Фокус попросил Юлию прокомментировать эти слухи, но ее ответ был загадочным и уклончивым. "Пока что эту информацию мы не комментируем. Все будет на странице Виталия. Следите", - произнесла вероятная жена Виталия с улыбкой.

Юлия Бакуменко начала работать с Виталием Козловским с 2012 года. Слухи про их роман стали появляться в прессе 8 лет спустя, когда в соцсетях пиарщица стала публиковать все больше личных фотографий со звездой. Вместе они ездили не только по гастролям, но и на отдых, вечеринки, семейные праздники и свадьбы друзей.

Как выглядит женщина, которую называют женой Виталия Козловского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Ранее молодая украинская актриса, звезда сериала "Никто не идеален" Татьяна Злова, рассекретила роман с певцом Богданом Буйлуком - бывшим подопечным Насти Каменских.

Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.