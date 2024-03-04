Молодая украинская актриса рассекретила роман с певцом

Татьяна Злова встретила свою любовь на съемочной площадке.

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Татьяна Злова подтвердила роман с Богданом Буйлуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taniazlova

На 1+1 состоялась премьера сериала "Никто не идеален", главную роль в котором сыграла украинская актриса Татьяна Злова. В интервью для 1+1 она рассказала, что съемки принесли ей не только бесценный опыт, но и настоящий подарок судьбы.

На площадке Злова познакомилась с Богданом Буйлуком - украинским певцом и победителем 9 сезона шоу "Х Фактор" в составе ZBSBand под руководством Насти Каменских. Актриса призналась - их общение вышло за рамки рабочих бесед и дружеской болтовни. Поэтому летом 2023 года они приняли единственное логичное решение - начать романтические отношения. И не прогадали.

"Богдан достаточно нетривиальный, умный и в чем-то даже гениальный человек. Мне понравились его личностные качества, а еще зацепила его поддержка, которой у меня долго не было. От него я получаю 0% осуждения и 100% понимания", - рассказала Татьяна.

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Злова и Буйлук стали появляться на кинопремьерах, как пара, и делиться совместным контентом в социальных сетях лишь недавно. Влюбленные не скрывали отношения, однако в интервью для 1+1 актриса дала первый официальный комментарий про их любовные отношения.

Ранее украинский актер-воин Гарик Бирча сделал неожиданное признание - он женился и стал отцом. Появление ребенка в его жизни произошло еще до начала полномасштабной войны.

Также украинский боксер Вячеслав Узелков засветил непубличную возлюбленную на фото. Спортсмен уже несколько лет оберегает избранницу от посторонних глаз.

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