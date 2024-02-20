Кто стал самым популярным украинским артистом по версии Spotify

Музыкальная стримминговая платформа Spotify назвала украинского артиста, которого в Украине прослушали наибольшее количеством раз. Им оказалась украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева).
Ее песни на платформе Spotify украинцы слушали чаще всего. На своей странице в Instagram Джерри Хейл уже высказалась про такой неожиданный для нее успех.
Представительница Украины на Евровидении-2024 призналась, что признание лучшей артисткой для нее - большая честь. Также она поблагодарила своих поклонников, которые сделали это важное достижение в ее карьере возможным.
"Jerry Heil - самая популярная украинская артистка на Spotify. Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – этого совершенно недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует в вас! Это самая большая в мире любовь", - пишет счастливая Шемаева.
Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны. Артистка заинтриговала фанатов переменами в семейном положении.
Также ведущий Никита Добрынин рассказал о новой спутнице. Шоумен впервые после развода с блогершей Дашей Квитковой открыто заговорил про новую даму сердца.
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