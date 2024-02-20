Кто стал самым популярным украинским артистом по версии Spotify

Популярный музыкальный агрегатор определил, чьи песни стоят в плейлистах украинцев на повторе.

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Spotify назвали украинского артиста с наибольшим количеством прослушиваний / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, pexels.com

Музыкальная стримминговая платформа Spotify назвала украинского артиста, которого в Украине прослушали наибольшее количеством раз. Им оказалась украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева).

Ее песни на платформе Spotify украинцы слушали чаще всего. На своей странице в Instagram Джерри Хейл уже высказалась про такой неожиданный для нее успех.

Представительница Украины на Евровидении-2024 призналась, что признание лучшей артисткой для нее - большая честь. Также она поблагодарила своих поклонников, которые сделали это важное достижение в ее карьере возможным.

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"Jerry Heil - самая популярная украинская артистка на Spotify. Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – этого совершенно недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует в вас! Это самая большая в мире любовь", - пишет счастливая Шемаева.

Spotify назвали украинского артиста с наибольшим количеством прослушиваний / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны. Артистка заинтриговала фанатов переменами в семейном положении.

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